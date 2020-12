Cashback Natale | ecco come risparmiare più soldi

Leggi su giornal

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Queste ultime settimane sono state letteralmente inflazionate dall’oramai noto, una sorta di rimborso spese parziale del valore di 10 % su ogni acquisto realizzato con la propria carta o bancomat, così per incentivare e promuovere i pagamenti elettronici.diNon è un caso che l’esecutivo abbia optato per il mese di dicembre per ufficializzare il, ossia quando buona parte delle famiglie è solita spendere cifre considerevoli per i regali di. Denominato per l’appunto Extra, questa misura è rivolta ai soggetti che, su base volontaria effettuano un acquisto con pagamento elettronico viene rimborsato il 10% della spesa per ciascuna transazione di importo fino a 150 euro. La somma delle transazioni rimborsate non può ...