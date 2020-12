“Un libro insieme alla spesa, per non pensare solo alla sopravvivenza”. L’idea dello spazio sociale romano per salvare la libreria in crisi (Di giovedì 24 dicembre 2020) La libreria Rinascita 2.0, aperta nel luglio 2019 di fronte al parco romano di Villa Gordiani, rischia lo sfratto da gennaio. Una realtà diventata punto di riferimento culturale e sociale della periferia est della Capitale, e per la quale si è mobilitato anche lo scrittore Erri De Luca. Da alcuni mesi, a causa della seconda ondata di coronavirus, il negozio-caffetteria non riesce a pagare l’affitto e il proprietario ha deciso di mettere in vendita il locale. ‘’Aprire un posto dove far socializzare le persone, fare tante attività e vendere libri è sempre stato un mio sogno – racconta Cristina Sociani, titolare insieme al figlio di Rinascita 2.0 – qui sono venute e vengono moltissime persone: gli studenti che stanno qui a studiare, gli abitanti delle case popolari a fare le riunioni di condominio e ci sono stati molti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) LaRinascita 2.0, aperta nel luglio 2019 di fronte al parcodi Villa Gordiani, rischia lo sfratto da gennaio. Una realtà diventata punto di riferimento culturale edella periferia est della Capitale, e per la quale si è mobilitato anche lo scrittore Erri De Luca. Da alcuni mesi, a causa della seconda ondata di coronavirus, il negozio-caffetteria non riesce a pagare l’affitto e il proprietario ha deciso di mettere in vendita il locale. ‘’Aprire un posto dove far socializzare le persone, fare tante attività e vendere libri è sempre stato un mio sogno – racconta Cristina Sociani, titolareal figlio di Rinascita 2.0 – qui sono venute e vengono moltissime persone: gli studenti che stanno qui a studiare, gli abitanti delle case popolari a fare le riunioni di condominio e ci sono stati molti ...

clikservernet : “Un libro insieme alla spesa, per non pensare solo alla sopravvivenza”. L’idea dello spazio sociale romano per salv… - Noovyis : (“Un libro insieme alla spesa, per non pensare solo alla sopravvivenza”. L’idea dello spazio sociale romano per sal… - gayasilvestri : RT @tommizeta_: ENOCK, GAIA E FRANCESCO IN TRENO - 20.12.20 Partono insieme direzione Cinecittà. Gaia regala il libro di Tommy a Fra e gli… - donvaster91 : sto sbobbiando, mettendo insieme le slide e integrando con il libro ogni capitolo di dottrine politiche. BUONE FESTE!! ?????? - ECH0NBLVESKY : i miei sono così palesi... mi hanno comprato un album da amazon, credo, e si capisce. mia madre mi ha detto che si… -

Ultime Notizie dalla rete : libro insieme “Un libro insieme alla spesa, per non pensare solo alla sopravvivenza” Il Fatto Quotidiano L’intervista a Claudio Ardigò: un breve ‘post scriptum’ sulla Fiera del libro di Cremona edizione 2020

Passione e determinazione per dare un segnale di resilienza attraverso la cultura, hanno evitato la cancellazione di una manifestazione storica per la nostra città.

Chi è Gianfranco Franciosi: storia vera Gli Orologi del Diavolo

Scopriamo insieme chi è Gianfranco Franciosi: biografia, età, moglie, figli e vera storia della fiction "Gli Orologi del Diavolo".

Passione e determinazione per dare un segnale di resilienza attraverso la cultura, hanno evitato la cancellazione di una manifestazione storica per la nostra città.Scopriamo insieme chi è Gianfranco Franciosi: biografia, età, moglie, figli e vera storia della fiction "Gli Orologi del Diavolo".