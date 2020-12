Migranti, madre riabbraccia il figlio 'disperso' nella traversata dopo otto mesi (Di giovedì 24 dicembre 2020) commenta Facebook La loro 'odissea' si è conclusa con un abbraccio, dopo otto mesi di lontananza e le peripezie legata a una traversata del Mediterraneo con il sogno di un futuro diverso. Protagonisti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 dicembre 2020) commenta Facebook La loro 'odissea' si è conclusa con un abbraccio,di lontananza e le peripezie legata a unadel Mediterraneo con il sogno di un futuro diverso. Protagonisti ...

Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, madre riabbraccia il figlio 'disperso' in un naufragio dopo otto mesi #Migranti - MediasetTgcom24 : Migranti, madre riabbraccia il figlio 'disperso' in un naufragio dopo otto mesi #Migranti - LucaGhirotto : Madre e bimbo migranti ricongiunti dopo un'odissea di 8 mesi - ReggioPress : Migranti, madre e figlio di 5 anni di nuovo insieme dopo otto mesi - Carmela_oltre : RT @DomaniGiornale: Domani pubblica il suo numero 100 e @VanessaEffect ha selezionato per i lettori il suo articolo sulla storia di Aja, un… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti madre Migranti, madre riabbraccia il figlio "disperso" nella traversata dopo otto mesi TGCOM Migranti, dopo 8 mesi una mamma riabbraccia il figlio di 5 anni smarrito nella traversata

Un viaggio attraverso il Mediterraneo e otto mesi lontani: dopo numerose peripezie una madre e il figlio di cinque anni sono riusciti a riabbracciarsi ...

Migranti, madre riabbraccia il figlio "disperso" nella traversata dopo otto mesi

La loro "odissea" si è conclusa con un abbraccio, dopo otto mesi di lontananza e le peripezie legata a una traversata del Mediterraneo con il sogno di un futuro diverso. Protagonisti della vicenda una ...

Un viaggio attraverso il Mediterraneo e otto mesi lontani: dopo numerose peripezie una madre e il figlio di cinque anni sono riusciti a riabbracciarsi ...La loro "odissea" si è conclusa con un abbraccio, dopo otto mesi di lontananza e le peripezie legata a una traversata del Mediterraneo con il sogno di un futuro diverso. Protagonisti della vicenda una ...