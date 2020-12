Masterchef Italia 2020 non si ferma, nuovi no nella seconda puntata del 24 dicembre (Di giovedì 24 dicembre 2020) Masterchef Italia 2020 non si ferma e mai come quest’anno Sky ha fatto questo importante regalo al suo pubblico e ai suoi abbonati. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli continuano a regalarci grandi soddisfazioni con i loro no, con la loro sensibilità e anche con le loro battute. Il cooking show di Sky Uno torna in onda nel prime time di oggi con nuove selezioni da fare e le prime sfide che potrebbero mettere alla porta gli aspiranti chef che hanno ottenuto il grembiule grigio per via di un solo sì (con l’apposita firma di uno dei giudici) o con due sì. Ci sono poi già cinque concorrenti che si sono già garantiti l’accesso fra i 21 partecipanti alla Masterclass ovvero quelli che hanno ottenuto tre sì, convincendo tutti i giudici (Alessandra, Antonio, Azzurra, Ida e Irish) e poi ci sono quelli ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020)non sie mai come quest’anno Sky ha fatto questo importante regalo al suo pubblico e ai suoi abbonati. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli continuano a regalarci grandi soddisfazioni con i loro no, con la loro sensibilità e anche con le loro battute. Il cooking show di Sky Uno torna in onda nel prime time di oggi con nuove selezioni da fare e le prime sfide che potrebbero mettere alla porta gli aspiranti chef che hanno ottenuto il grembiule grigio per via di un solo sì (con l’apposita firma di uno dei giudici) o con due sì. Ci sono poi già cinque concorrenti che si sono già garantiti l’accesso fra i 21 partecipanti alla Masterclass ovvero quelli che hanno ottenuto tre sì, convincendo tutti i giudici (Alessandra, Antonio, Azzurra, Ida e Irish) e poi ci sono quelli ...

redaesss : Sta sera MasterChef Italia per vedere Locatelli, Cannavaciuolo e Barbieri prendere in giro i piatti di merda - _pluiedepetales : nulla mi provoca più collera di qualsiasi puntata di masterchef italia - digitalsat_it : #MasterChefIt 2020, secondo appuntamento su #SkyUno e @NOWTV_It - zazoomblog : MasterChef Italia 2020 secondo appuntamento su Sky Uno e NOW TV - #MasterChef #Italia #secondo… - _hikariare__ : Rivedersi le prime stagioni di Masterchef Italia è un must dei miei after solitari notturni -