Giustizia è sfatta

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Quasi trent'anni di processi con gravissime accuse di mafia finiti in un'assoluzione: un incubo che ha segnato la vita di Calogero Mannino. È solo l'esempio più recente di un danno difficilmente risarcibile. Il sistema giudiziario è disseminato di ritardi, accanimenti inspiegabili, teoremi mche non reggono alla prova dell'aula. E che non hanno alcun riflesso sulla carriera di chi deve garantire il diritto. Aveva 53 anni e i capelli neri la mattina in cui gli è arrivato il primo avviso di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa. Ha 81 anni e i capelli bianchi come la neve oggi, che la Cassazione l'ha assolto dall'ultima di una serie infinita d'accuse e da un turbine di processi così intricato da sembrare un labirinto. Il risultato finale è uno solo, netto, assoluto: Calogero Mannino, cinque volte ministro per la Democrazia cristiana, non è mai sceso a patti con la mafia. ...