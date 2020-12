5G, in Cina al via la rete wireless in 6 miniere di carbone dello Shanxi (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sei miniere di carbone nella provincia cinese dello Shanxi hanno installato una rete 5G per la promozione della sicurezza all’interno degli stabilimenti di estrazione. Le autorità delle provincia hanno annunciato che l’obiettivo entro il 2030 è di dotare tutte le miniere di attività intelligenti (5G, big data, intelligenza artificiale e cloud computing). Con l’utilizzo della rete wireless 5G si potrà, in particolare, rinunciare alle linee di cavi, più costose e a volte pericolose, e favorire una maggiore velocità di trasmissione e minore latenza, permettendo ai minatori di far funzionare le attrezzature a distanza da sale operative più sicure. “Una miniera di carbone 5G consente attività autonome in pozzi sotterranei, la ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Seidinella provincia cinesehanno installato una5G per la promozione della sicurezza all’interno degli stabilimenti di estrazione. Le autorità delle provincia hanno annunciato che l’obiettivo entro il 2030 è di dotare tutte ledi attività intelligenti (5G, big data, intelligenza artificiale e cloud computing). Con l’utilizzo della5G si potrà, in particolare, rinunciare alle linee di cavi, più costose e a volte pericolose, e favorire una maggiore velocità di trasmissione e minore latenza, permettendo ai minatori di far funzionare le attrezzature a distanza da sale operative più sicure. “Una miniera di5G consente attività autonome in pozzi sotterranei, la ...

AMarco1987 : Il capitalismo non è il problema, ma la soluzione nella lotta contro fame e povertà - FarodiRoma : Finita la fase sperimentale, via libera alla commercializzazione in Cina del vaccino Sinopharm - tamicheA1 : RT @HDblog: Alibaba come Google e Apple: dalla Cina l'accusa di monopolio - Itsmylifemusic1 : Corruzione nel sistema di credito. Muro tra Cina e Birmania. Guerra comm... - HDblog : Oppo Reno5 Pro Plus ufficiale: il top gamma cambia colore | Prezzi Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Cina via 5G, in Cina al via la rete wireless in 6 miniere di carbone dello Shanxi Teleborsa 5G, in Cina al via la rete wireless in 6 miniere di carbone dello Shanxi

(Teleborsa) – Sei miniere di carbone nella provincia cinese dello Shanxi hanno installato una rete 5G per la promozione della sicurezza all’interno degli stabilimenti di estrazione. Le autorità delle ...

Variante Gb: Cina sospende voli da e per il Regno Unito

Il Brasile vieta gli ingressi agli stranieri provenienti dal Regno. Macron non ha più i sintomi del Covid, esce dall'isolamento. Negli Stati Uniti superate le 325mila vittime (ANSA) ...

(Teleborsa) – Sei miniere di carbone nella provincia cinese dello Shanxi hanno installato una rete 5G per la promozione della sicurezza all’interno degli stabilimenti di estrazione. Le autorità delle ...Il Brasile vieta gli ingressi agli stranieri provenienti dal Regno. Macron non ha più i sintomi del Covid, esce dall'isolamento. Negli Stati Uniti superate le 325mila vittime (ANSA) ...