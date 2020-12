Traffico Roma del 23-12-2020 ore 11:30 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Luceverde Roma trovati dalla redazione nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare tutto regolare anche sulla diramazione Roma nord dopo l’incidente conseguenti disagi tra Settebagni nel raccordo abbiamo incolonnamenti a tratti sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana Tomba di Nerone ci sono cose anche in via della Pineta Sacchetti e in via di Boccea 3 via di Val Cannuta la circonvallazione Cornelia sulla tangenziale co dietro Nazionale l’uscita Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico fuori anche verso San Giovanni tra l’uscita stazione Tiburtina e viale Castrense nella zona di Torre Spaccata la polizia locale Ci segnala di viaggi a causa di un incidente in via di casa calda all’intersezione con via dei balestrucci incidente anche in Piazzale delle Belle Arti con rallentamenti sul Lungotevere delle Navi terzo incidente registrato ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Luceverdetrovati dalla redazione nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare tutto regolare anche sulla diramazionenord dopo l’incidente conseguenti disagi tra Settebagni nel raccordo abbiamo incolonnamenti a tratti sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana Tomba di Nerone ci sono cose anche in via della Pineta Sacchetti e in via di Boccea 3 via di Val Cannuta la circonvallazione Cornelia sulla tangenziale co dietro Nazionale l’uscita Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico fuori anche verso San Giovanni tra l’uscita stazione Tiburtina e viale Castrense nella zona di Torre Spaccata la polizia locale Ci segnala di viaggi a causa di un incidente in via di casa calda all’intersezione con via dei balestrucci incidente anche in Piazzale delle Belle Arti con rallentamenti sul Lungotevere delle Navi terzo incidente registrato ...

muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra #Firenze Sud e #Incisa-#Reggello #viabiliTOS #viabiliFI - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE tra il bivio A1/Var Baccheraia e #Calenzano-… - romamobilita : #viabilità #Roma traffico in via della Serenissima, la linea 548 registra dei rallentamenti. - PLRomaCapitale : #Roma - Via Monte Calvo - ????Traffico rallentato causa #incidente presso Via Monte Resegone - PLRomaCapitale : #Roma - Via Monte Calvo - Traffico rallentato causa #incidente altezza Via Monte Resegone -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 23-12-2020 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Incendio a San Giovanni: auto in fiamme davanti al mercato Porta Metronia

Accortosi delle fiamme divampate dalla parte anteriore dell'auto, una Mercedes, il conducente è sceso dalla stessa prima che l'incendio si propagasse al resto della vettura. Inevitabili le ...

Caianello, incidente con feriti sull'A1: traffico deviato

CAIANELLO - Drammatico incidente questa mattina, al chilometro 689 dell'autostrada A1 in direzione Caserta, più precisamente nei pressi del territorio di Caianello. Il sinistro ...

Accortosi delle fiamme divampate dalla parte anteriore dell'auto, una Mercedes, il conducente è sceso dalla stessa prima che l'incendio si propagasse al resto della vettura. Inevitabili le ...CAIANELLO - Drammatico incidente questa mattina, al chilometro 689 dell'autostrada A1 in direzione Caserta, più precisamente nei pressi del territorio di Caianello. Il sinistro ...