Milleproroghe, via libera al decreto. Dal blocco degli sfratti allo smart working per i figli under 14: ecco tutte le novità (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che non prevede più, come nella prima versione, il divieto totale delle trivelle Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Viadel Consiglio dei ministri alche non prevede più, come nella prima versione, il divieto totale delle trivelle

fisco24_info : Milleproroghe, via libera al decreto. Dal blocco degli sfratti allo smart working per i figli under 14: ecco tutte… - AnnaRossar : MILLEPROROGHE: SALTA IL BLOCCO DELLE TRIVELLE - OurFutureBot : RT @andytuit: 'Milleproroghe, nel testo stop a ricerca idrocarburi e via libera a concessioni idro' '@EnergiaOltre - andytuit : 'Milleproroghe, nel testo stop a ricerca idrocarburi e via libera a concessioni idro' '@EnergiaOltre… - EnergiaOltre : Il testo del decreto #Milleproroghe prevede uno stop “su tutto il territorio nazionale” al “conferimento di nuovi p… -