Juventus, Rabiot sconta la squalifica ma c’é un dubbio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La squalifica di Adrien Rabiot rischia di diventare un caso. Dopo la cancellazione della vittoria a tavolino contro il Napoli, la Juventus ha fatto scontare al francese la squalifica in occasione del match contro la Fiorentina. Il codice di giustizia sportiva però riporta che per scontare la squalifica bisogna aspettare il giorno dopo la pubblicazione della decisione, quindi viene il dubbio in vista del prossimo match contro l’Udinese. Ad ogni modo sui social prima dell’anticipo della 14° giornata, il club bianconero ha precisato i motivi dell’assenza di Rabiot al quale sul piano pratico è stata già fatta scontare la squalifica. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ladi Adrienrischia di diventare un caso. Dopo la cancellazione della vittoria a tavolino contro il Napoli, laha fattore al francese lain occasione del match contro la Fiorentina. Il codice di giustizia sportiva però riporta che perre labisogna aspettare il giorno dopo la pubblicazione della decisione, quindi viene ilin vista del prossimo match contro l’Udinese. Ad ogni modo sui social prima dell’anticipo della 14° giornata, il club bianconero ha precisato i motivi dell’assenza dial quale sul piano pratico è stata già fattare la. SportFace.

