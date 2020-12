Dove | con chi e come pizzicano Luigi Berlusconi 2 mesi dopo le nozze | bomba di gossip

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una bombetta disul settimanale Oggi, sulle tracce di, figlio del Cavaliere, che soltanto duefa si è sposato con la storica fidanzata, Federica Fumagalli. Il punto è che il rotocalco ha pizzicato "più volte"con la sua vecchia fiamma, Ginevra Rossini. E sempre Oggi aggiunge che non è chiaro se la moglie Federica sapesse di questi incontri (letra i due sono state celebrate lo scorso 7 ottobre). Prime nubi sulla coppia? Difficile spingersi così in là. Per certo Oggi fa sapere chee Ginevra si incontrano tutti i giorni dal 13 dicembre per pranzare insieme al riservatissimo ristorante di Palazzo Parigini a Milano. Il tutto con dinamiche strane: Ginevra arriverebbe per prima per poi sedersi al loro ...