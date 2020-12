Diretta Verona-Inter ore 18.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Verona - L' Inter di Antonio Conte cerca la settima vittoria consecutiva in campionato e alle 18.30 fa visita al Verona al Bentegodi nel 14° turno di Serie A . I nerazzurri hanno inanellato sei ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 dicembre 2020)- L'di Antonio Conte cerca la settima vittoria consecutiva in campionato e alle 18.30 fa visita alal Bentegodi nel 14° turno di Serie A . I nerazzurri hanno inanellato sei ...

SiamoPartenopei : DIRETTA - Diretta gol Serie A - Risultati live della 14° giornata: Verona-Inter - salvione : Diretta Verona-Inter ore 18.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - passione_inter : VIDEO - Verona-Inter in Diretta! Radiocronaca e live reaction Serie A [NO Streaming] - - ItaSportPress : Verona-Inter diretta e streaming, dove vedere il match oggi - - sportli26181512 : Diretta Verona-Inter ore 18.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: I nerazzurri di Antonio Co… -