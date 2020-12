Anthony Joshua vs Tyson Fury, il Mondiale totale nell’estate 2021? AJ: “Siamo in trattativa, giugno è perfetto” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Anthony Joshua e Tyson Fury si affronteranno davvero nel 2021 per il match più atteso degli ultimi vent’anni? Andrà in scena l’imperdibile incontro per la riunificazione dei Mondiali dei pesi massimi? Le due parti sono in trattativa e i manager dei due pugili avrebbero ormai raggiunto un virtuale accordo di massima, anche se mancano ancora tutti i dettagli e non si tratta di cose da poco, visto che sarà in ballo anche una grossa somma di denaro. Anthony Joshua, reduce dal ko inflitto al bulgaro Kubrat Pulev, è il Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO della categoria regina; Tyson Fury è invece il detentore della corona WBC, oltre che di quelle lineare e The Ring, dopo aver mandato al tappeto Deontay Wilder poco prima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020)si affronteranno davvero nelper il match più atteso degli ultimi vent’anni? Andrà in scena l’imperdibile incontro per la riunificazione dei Mondiali dei pesi massimi? Le due parti sono ine i manager dei due pugili avrebbero ormai raggiunto un virtuale accordo di massima, anche se mancano ancora tutti i dettagli e non si tratta di cose da poco, visto che sarà in ballo anche una grossa somma di denaro., reduce dal ko inflitto al bulgaro Kubrat Pulev, è il Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO della categoria regina;è invece il detentore della corona WBC, oltre che di quelle lineare e The Ring, dopo aver mandato al tappeto Deontay Wilder poco prima ...

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Boxe Joshua scatenato: provoca Fury e aiuta le palestre a non chiudere - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Boxe Joshua scatenato: provoca Fury e aiuta le palestre a non chiudere - RassegnaZampa : #Boxe Joshua scatenato: provoca Fury e aiuta le palestre a non chiudere - Gazzetta_it : #Boxe, #Joshua scatenato: provoca #Fury e aiuta le palestre a non chiudere - einnar18 : @danielgodoyuam @Canelo Solo le vab a dar credito si noquea a Anthony Joshua ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Anthony Joshua Joshua scatenato: provoca Fury e aiuta le palestre a non chiudere La Gazzetta dello Sport Anthony Joshua vs Tyson Fury, il Mondiale totale nell’estate 2021? AJ: “Siamo in trattativa, giugno è perfetto”

Anthony Joshua e Tyson Fury si affronteranno davvero nel 2021 per il match più atteso degli ultimi vent'anni? Andrà in scena l'imperdibile incontro per la riunificazione dei Mondiali dei pesi massimi?

Tyson Fury vs Anthony Joshua: Eddie Hearn cerca una location per il match

Tyson Fury vs Anthony Joshua è uno dei match più attesi dai fan della boxe, ma un evento di tale portata richiede una minuziosa organizzazione e sopratutto deve essere ospitato in un luogo decisamente ...

Anthony Joshua e Tyson Fury si affronteranno davvero nel 2021 per il match più atteso degli ultimi vent'anni? Andrà in scena l'imperdibile incontro per la riunificazione dei Mondiali dei pesi massimi?Tyson Fury vs Anthony Joshua è uno dei match più attesi dai fan della boxe, ma un evento di tale portata richiede una minuziosa organizzazione e sopratutto deve essere ospitato in un luogo decisamente ...