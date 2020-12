Via Ostiense, ubriaco alla guida tampona un’auto e la scaraventa contro un pilone. Grave una donna (Di martedì 22 dicembre 2020) Terribile incidente quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi su via Ostiense, direzione Ostia. Una Citroen C3 Picasso, dopo una lunga frenata, è andata ad impattare contro una Microcar. alla guida della microcar, scaraventata contro il pilone del viadotto Zelia Nuttal, una donna che è stata trasportata d’urgenza dal personale sanitario del 118 all’Ospedale Grassi. alla guida della Citroen un automobilista risultato positivo all’alcoltest e al quale è stata ritirata la patente. Sul posto per tutti gli accertamenti del caso sono intervenute diverse pattuglie del Gruppo X della Polizia Locale Roma Capitale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 dicembre 2020) Terribile incidente quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi su via, direzione Ostia. Una Citroen C3 Picasso, dopo una lunga frenata, è andata ad impattareuna Microcar.della microcar,taildel viadotto Zelia Nuttal, unache è stata trasportata d’urgenza dal personale sanitario del 118 all’Ospedale Grassi.della Citroen un automobilista risultato positivo all’alcoltest e al quale è stata ritirata la patente. Sul posto per tutti gli accertamenti del caso sono intervenute diverse pattuglie del Gruppo X della Polizia Locale Roma Capitale. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Via Ostiense, ubriaco alla guida tampona un’auto e la scaraventa contro un pilone. Grave una donna - astralmobilita : ???? #Sp8bis Via #Ostiense Code per #incidente altezza #Acilia ? #Roma ripercussioni su #ViadiAcilia @WazeLazio… - PLRomaCapitale : ?? chiusa Via Ostiense nel tratto di accesso al cavalcavia del Viadotto Zelia Nuttal in entrambe le direzioni di marcia. - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma Via Ostiense, #incidente altezza viadotto Zelia Nuttal. - PLRomaCapitale : #Roma Via Ostiense, #incidente altezza viadotto Zelia Nuttal. -

Ultime Notizie dalla rete : Via Ostiense Roma, auto tampona microcar in via Ostiense: grave una donna. Autista positivo all'alcol-test Il Messaggero Roma, auto tampona microcar in via Ostiense, grave una donna. Autista positivo all'alcol-test

Gravissimo incidente al km 19 della via Ostiense all'altezza del viadotto Nuttal a Dragona. Nel primo pomeriggio, mentre percorreva l'Ostiense direzione Ostia, dopo una frenata di 96 ...

Roma, auto contro microcar in via Ostiense: donna in codice rosso al Grassi di Ostia

Gravissimo incidente al km 19 della via Ostiense all'altezza del viadotto Nuttal a Dragona. Nel primo pomeriggio, mentre percorreva l'Ostiense direzione Ostia, dopo una frenata di 96 ...

Gravissimo incidente al km 19 della via Ostiense all'altezza del viadotto Nuttal a Dragona. Nel primo pomeriggio, mentre percorreva l'Ostiense direzione Ostia, dopo una frenata di 96 ...Gravissimo incidente al km 19 della via Ostiense all'altezza del viadotto Nuttal a Dragona. Nel primo pomeriggio, mentre percorreva l'Ostiense direzione Ostia, dopo una frenata di 96 ...