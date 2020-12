Suarez, una cimice a Perugia: "Cocumella e bercue", ecco il testo integrale dell'esame farsa di italiano (Di martedì 22 dicembre 2020) È una cimice piazzata dalla Guardia di Finanza nell'aula dell'Università per stranieri di Perugia che rivela l'esame farsa organizzato il 17 settembre per concedere la cittadinanza italiana a Luis Suarez. A fare le domande (concordate, svelerà l'indagine) al calciatore del Barça, che a fine agosto aveva firmato un pre contratto con la Juve la quale si è poi tirata indietro, i professori Lorenzo Rocca (indagato) e Danilo Rini. ecco le parti salienti.Prima parteRocca: Allora, possiamo iniziare con l'esame, intanto se ci parli un po' di lei, se si può presentare.Suarez: Io mi chiamo Luis, sono nato in Salto, Uruguay. Quando avevo 7 anni, poi (incomprensibile) da Uruguay. Sono sposato con mia moglie da 10 anni. Ho 3 figli, una bambina di 10 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) È unapiazzata dalla Guardia di Finanza nell'aula'Università per stranieri diche rivela l'organizzato il 17 settembre per concedere la cittadinanza italiana a Luis. A fare le domande (concordate, svelerà l'indagine) al calciatore del Barça, che a fine agosto aveva firmato un pre contratto con la Juve la quale si è poi tirata indietro, i professori Lorenzo Rocca (indagato) e Danilo Rini.le parti salienti.Prima parteRocca: Allora, possiamo iniziare con l', intanto se ci parli un po' di lei, se si può presentare.: Io mi chiamo Luis, sono nato in Salto, Uruguay. Quando avevo 7 anni, poi (incomprensibile) da Uruguay. Sono sposato con mia moglie da 10 anni. Ho 3 figli, una bambina di 10 ...

ZZiliani : Entro in banca. Urlo questa è una rapina. Minaccio tutti con la pistola. Dico di mettere i soldi in un sacco. A un… - ZZiliani : A fine agosto #Suarez firma un preliminare con la #Juventus Juve e Università organizzano l’esame truccato Una spia… - realvarriale : A #90Minuto parliamo spesso di Juve il club più vincente in Italia.Di cose positive,ieri ad es. una mia fotografia… - ErnestoGargiul7 : RT @ZZiliani: Entro in banca. Urlo questa è una rapina. Minaccio tutti con la pistola. Dico di mettere i soldi in un sacco. A un certo punt… - il_farmacista : RT @DrugoSniper85: ivi comprese dichiarazioni di Suarez, la Juventus può rischiare al massimo un'ammenda, ove mai fosse ritenuto responsab… -