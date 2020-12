Serie C, pronostici e quote della 17a giornata (Di martedì 22 dicembre 2020) Giunti dunque all’intermezzo settimanale nel quale le varie compagini di Serie C si apprestano a virare tra uno stralcio di stagione e l’altro. Ecco che i gironi professionistici si appropinquano a contornare l’atmosfera festiva scendendo in campo mercoledì 23 dicembre, in contemporanea con la Serie A, per la disputa del 17esimo turno. Noi, come consuetudine, vi affidiamo all’accuratezza della nostra analisi inerente alle quote e pronostici di Serie C. Serie C, quote e pronostici: Girone A Delineata ma dall’esito ancora troppo incerto la situazione in itinere del Girone A.A svettare d’imponenza troviamo il Renate -autentica rivelazione affermata- che sarà impegnata nel match di cartello con la Juventus U23. L’insidia bianconera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Giunti dunque all’intermezzo settimanale nel quale le varie compagini diC si apprestano a virare tra uno stralcio di stagione e l’altro. Ecco che i gironi professionistici si appropinquano a contornare l’atmosfera festiva scendendo in campo mercoledì 23 dicembre, in contemporanea con laA, per la disputa del 17esimo turno. Noi, come consuetudine, vi affidiamo all’accuratezzanostra analisi inerente allediC.C,: Girone A Delineata ma dall’esito ancora troppo incerto la situazione in itinere del Girone A.A svettare d’imponenza troviamo il Renate -autentica rivelazione affermata- che sarà impegnata nel match di cartello con la Juventus U23. L’insidia bianconera ...

