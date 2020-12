Mauro Bellugi shock | “Amputate le gambe dopo il Covid”  

(Di martedì 22 dicembre 2020)ha subìto l’amputazione di entrambe leil. L’ex difensore di Inter, Napoli e Bologna e della Nazionale (32 presenze) era stato ricoverato in ospedale il 4 novembre scorso perché positivo al Coronavirus. Le sue condizioni si sono aggravate fino a richiedere l’intervento d’urgenza per complicanze. A raccontare la sua drammatica storia è stato lo stesso, 70 anni, nel corso di una video-chiamata con il giornalista Luca Serafini, sul sito altropensiero.net. “Ilmi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Moenchengladbach”, ha raccontato l’ex difensore che ai tedeschi realizzò l’unica rete della carriera, nella partita di Coppa dei Campioni del 3 novembre 1971, vinta 4-2 dall’Inter. Con grande forza d’animo ...

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Bellugi

L’ex difensore di Inter, Napoli e Bologna, Mauro Bellugi, ha subito l’amputazione di entrambi gli arti inferiori. Bellugi era stato ricoverato in ospedale il 4 novembre... Email : info [@] cronachedel ...Roma, 22 dicembre 2020 - Amputate entrambe le gambe a Mauro Bellugi, ex calciatore di Inter, Bologna e Napoli negli anni '70 e allenatore della Pistoiese nel 1981-82. Ricoverato in ospedale lo scorso ...