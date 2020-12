Juventus-Napoli, Varriale: “Una vittoria completa per De Laurentiis” (Di martedì 22 dicembre 2020) “Pienamente accolto il ricorso del Napoli dal Collegio di Garanzia del Coni. Juventus-Napoli dovrà giocarsi sul campo e alla squadra di Gattuso viene restituito il punto di penalizzazione. Una vittoria completa per Aurelio De Laurentiis e il collegio dei suoi avvocati Lubrano e Grassani“. È quanto scritto dal noto giornalista Enrico Varriale a pochi minuti dall’esito del ricorso favorevole ai partenopei in merito al caso Juventus-Napoli, gara che dunque dovrà disputarsi dopo la cancellazione della sconfitta a tavolino. Pienamente accolto il ricorso di @sscNapoli dal Collegio di Garanzia del Coni. #JuveNapoli dovrà giocarsi sul campo e alla squadra di #Gattuso viene restituito il punto di ... Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) “Pienamente accolto il ricorso deldal Collegio di Garanzia del Coni.dovrà giocarsi sul campo e alla squadra di Gattuso viene restituito il punto di penalizzazione. Unaper Aurelio Dee il collegio dei suoi avvocati Lubrano e Grassani“. È quanto scritto dal noto giornalista Enricoa pochi minuti dall’esito del ricorso favorevole ai partenopei in merito al caso, gara che dunque dovrà disputarsi dopo la cancellazione della sconfitta a tavolino. Pienamente accolto il ricorso di @sscdal Collegio di Garanzia del Coni. #Juvedovrà giocarsi sul campo e alla squadra di #Gattuso viene restituito il punto di ...

