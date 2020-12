Gf vip 5, Tommaso Zorzi imita Massimiliano Morra e l’attore reagisce malissimo (Di martedì 22 dicembre 2020) Ancora uno scontro tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra dopo l’eliminazione dell’attore dal GF VIP 5. E il nuovo botta e risposta di fuoco tramite social. Morra ha reagito male in rete ad un’imitazione ironica subita da parte di Zorzi nella Casa dei vip e non è rimasto a guardare da casa sua. L’influencer, nell’imitare l’attore, ha usato un chiaro accento partenopeo e parole al vetriolo, allusive ai ripensamenti che Massimiliano era solito palesare durante il Grande Fratello VIP. Lo sketch ironico è diventato virale attraverso un video finito in rete e Morra ora ribatte piccatissimo. Ma non è finita qui. Perché alla reazione di Morra, è seguita un’altra mossa social ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 22 dicembre 2020) Ancora uno scontro tradopo l’eliminazione deldal GF VIP 5. E il nuovo botta e risposta di fuoco tramite social.ha reagito male in rete ad un’zione ironica subita da parte dinella Casa dei vip e non è rimasto a guardare da casa sua. L’influencer, nell’re, ha usato un chiaro accento partenopeo e parole al vetriolo, allusive ai ripensamenti cheera solito palesare durante il Grande Fratello VIP. Lo sketch ironico è diventato virale attraverso un video finito in rete eora ribatte piccatissimo. Ma non è finita qui. Perché alla reazione di, è seguita un’altra mossa social ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono... TOMMASO, MARIA TERESA e DAYANE! #GFVIP - infoitcultura : Tommaso Zorzi, in cosa è laureato il concorrente del Grande Fratello Vip? - anticipazionitv : #gfvip ???? Dichiarazioni clamorose di Giulia e Tommaso sulla loro intimità...???? - FrancescaLodi9 : @zorzi_gaia Ha ragione Francesco oppini ma perché quello che ho Tommaso di più grande vorrei vincere grande fratello vip e Tommaso ok - FrancescaLodi9 : @zorzi_gaia Allora oltre di litigare a discutere per voi di questo di essere a Tommaso che leggere di tutto tra voi… -