Ponte Morandi, rivelata quale è stata la causa scatenante del crollo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Due anni e mezzo dopo il crollo del Ponte Morandi, costato la vita a 43 persone, è stata rivelata la causa del disastro. Una notizia che arriva pochi giorni dopo l’accusa della Procura, che sta indagando 71 persone per crollo doloso. Dalla perizia depositata al giudice, sono emersi nuovi terribili elementi a sostenere questa ipotesi. Le cause del crollo del Ponte Morandi 500 pagine, tante sono contenute nella perizia che 4 esperti hanno consegnato al gip Angela Nuti, nell’ambito dell’incidente probatorio per il processo del crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018. Un’indagine volta ad appurare le responsabilità del disastro, col cerchio che si sta chiudendo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Due anni e mezzo dopo ildel, costato la vita a 43 persone, èladel disastro. Una notizia che arriva pochi giorni dopo l’accusa della Procura, che sta indagando 71 persone perdoloso. Dalla perizia depositata al giudice, sono emersi nuovi terribili elementi a sostenere questa ipotesi. Le cause deldel500 pagine, tante sono contenute nella perizia che 4 esperti hanno consegnato al gip Angela Nuti, nell’ambito dell’incidente probatorio per il processo deldeldel 14 agosto 2018. Un’indagine volta ad appurare le responsabilità del disastro, col cerchio che si sta chiudendo ...

