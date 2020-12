Recovery: Tajani, 'nessuna task force può sostituire Parlamento' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "A noi non interessano le beghe e le polemiche tra i partiti della maggioranza. A noi interessa tutelare la salute dei cittadini e la ripresa economica. Serve una visione strategica sull'utilizzo dei fondi del Recovery plan. Al governo manca un piano strategico accompagnato dalle riforme di fisco giustizia e sanità, senza queste non potremo accedere ai fondi del Recovery fund. Ecco perché siamo a disposizione anche per discuterne in Parlamento. Decine di consulenti non sono la soluzione migliore, nessuna task force può sostituire il ruolo centrale del Parlamento". Lo dice Antonio Tajani, vice presidente di Fi, a Punto Europa su Rai Parlamento. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "A noi non interessano le beghe e le polemiche tra i partiti della maggioranza. A noi interessa tutelare la salute dei cittadini e la ripresa economica. Serve una visione strategica sull'utilizzo dei fondi delplan. Al governo manca un piano strategico accompagnato dalle riforme di fisco giustizia e sanità, senza queste non potremo accedere ai fondi delfund. Ecco perché siamo a disposizione anche per discuterne in. Decine di consulenti non sono la soluzione migliore,puòil ruolo centrale del". Lo dice Antonio, vice presidente di Fi, a Punto Europa su Rai

TV7Benevento : Recovery: Tajani, 'nessuna task force può sostituire Parlamento'... - AlessioPisano : Tajani 'Usare Recovery per rilanciare turismo locale' - ansaeuropa : 'Una trasversale potrebbe essere parte dei progetti del #Recovery fund perché collegherebbe due grandi porti e perm… - armandopix : Appena hanno visto che arrivava il Recovery Found, peraltro ottenuto da questo governo, si sono svegliati dal torpo… - FIG_Marche : Il Presidente @Antonio_Tajani questa sera in collegamento con @VeraTVGroup per parlare di sisma, infrastrutture, sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Tajani Recovery, Tajani: "Accetto la sfida di Renzi, lavoriamo insieme" TGCOM Recovery: Tajani, 'nessuna task force può sostituire Parlamento'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "A noi non interessano le beghe e le polemiche tra i partiti della maggioranza. A noi interessa tutelare la salute dei cittadini e la ripresa economica. Serve una visione s ...

Recovery Fund, europarlamentari: una svolta ma ancora da lavorare

Roma, 19 dic. (askanews) - Il cambio di passo dell'Europa davanti all 'emergenza Coronavirus è evidente, secondo gli europarlamentari italiani. La novità del Recovery fund e degli altri strumenti mess ...

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "A noi non interessano le beghe e le polemiche tra i partiti della maggioranza. A noi interessa tutelare la salute dei cittadini e la ripresa economica. Serve una visione s ...Roma, 19 dic. (askanews) - Il cambio di passo dell'Europa davanti all 'emergenza Coronavirus è evidente, secondo gli europarlamentari italiani. La novità del Recovery fund e degli altri strumenti mess ...