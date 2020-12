Piacenza | investe due sorelle uccidendone una e fugge | positivo all' alcoltest

(Di domenica 20 dicembre 2020) È risultatoall'l'uomo che nel tardo pomeriggio di ieri, 19 dicembre, ha investito duedi 55 e 53 anni a Ferrai di Vernasca (), uccidendo la prima e ferendo in modo grave l'altra. Aveva un tasso alcolemico di 1,6 grammi/litro, mentre il limite è 0,5. Ora si trova in carcere.

