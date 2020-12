Pagelle Lazio-Napoli 2-0: voti e tabellino Serie A 2020/2021 (Di domenica 20 dicembre 2020) Le Pagelle e il tabellino di Lazio-Napoli, posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020-21. Vince e convince la Lazio di Simone Inzaghi nel 2-0 al Napoli. All’Olimpico i biancocelesti battono la formazione di Gennaro Gattuso gestendo una partita decisa fin dall’inizio dal gol di Immobile dopo 9 minuti. Nella ripresa il raddoppio a firma di Luis Alberto che di fatto fa calare il sipario sull’incontro. Da annotare per il Napoli, inoltre, qualche acciacco fisico per Koulibaly e un problema alla caviglia per Lozano. VIDEO – HIGHLIGHTS Lazio-Napoli 2-0 tabellino Lazio-Napoli Lazio (3-5-2): Reina 6.5; Luiz Felipe 6 ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Lee ildi, posticipo della tredicesima giornata del campionato di-21. Vince e convince ladi Simone Inzaghi nel 2-0 al. All’Olimpico i biancocelesti battono la formazione di Gennaro Gattuso gestendo una partita decisa fin dall’inizio dal gol di Immobile dopo 9 minuti. Nella ripresa il raddoppio a firma di Luis Alberto che di fatto fa calare il sipario sull’incontro. Da annotare per il, inoltre, qualche acciacco fisico per Koulibaly e un problema alla caviglia per Lozano. VIDEO – HIGHLIGHTS2-0(3-5-2): Reina 6.5; Luiz Felipe 6 ...

Nella tredicesima giornata del campionato di Serie A il Napoli ha giocato contro la Lazio all’Olimpico di Roma. Le pagelle di 100×100 Napoli. GATTUSO: 4 – Solito approccio superficiale alla gara.

Lazio-Napoli 2-0, le pagelle degli azzurri: Lozano è l'unico a crederci. Male Petagna

Un errore che condiziona inevitabilmente la sua partita. Mario Rui 4.5: La Lazio affonda soprattutto sulle fasce. Commette un errore grave in fase di impostazione che consente a Luis Alberto di ...

