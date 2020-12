LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 57-59, Serie A basket in DIRETTA: persiste l’equilibrio in avvio di ripresa (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-59 DATOME RISPONDE SUBITO! 54-59 BILAN DA TRE! +5 Sassari! 54-56 Piazzato comodo per LeDay. 52-56 Bilan cattura un prezioso rimbalzo offensivo e poi segna su assist di Gentile. 52-54 3/3 di Burnell in lunetta. 52-51 1/2 ai liberi di Brooks. 51-51 Shields manda a bersaglio la prima tripla del secondo tempo! Nuova parità al Forum. 48-51 Contropiede sassarese, chiuso dal layup di Burnell. 48-49 Il primo canestro della ripresa è ad opera di Stefano Gentile. INIZIO SECONDO TEMPO 17.53 Ci prendiamo qualche minuto di pausa. Ci ritroviamo tra poco per l’inizio della ripresa. 17.52 Tre i giocatori che hanno già raggiunto la doppia cifra: 11 punti per Gigi Datome, 10 per Zach LeDay e Jason Burnell. 17.50 Primo tempo spettacolare al Mediolanum Forum di Assago: ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57-59 DATOME RISPONDE SUBITO! 54-59 BILAN DA TRE! +5! 54-56 Piazzato comodo per LeDay. 52-56 Bilan cattura un prezioso rimbalzo offensivo e poi segna su assist di Gentile. 52-54 3/3 di Burnell in lunetta. 52-51 1/2 ai liberi di Brooks. 51-51 Shields manda a bersaglio la prima tripla del secondo tempo! Nuova parità al Forum. 48-51 Contropiede sassarese, chiuso dal layup di Burnell. 48-49 Il primo canestro dellaè ad opera di Stefano Gentile. INIZIO SECONDO TEMPO 17.53 Ci prendiamo qualche minuto di pausa. Ci ritroviamo tra poco per l’inizio della. 17.52 Tre i giocatori che hanno già raggiunto la doppia cifra: 11 punti per Gigi Datome, 10 per Zach LeDay e Jason Burnell. 17.50 Primo tempo spettacolare al Mediolanum Forum di Assago: ...

