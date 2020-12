Il concorrente vuole abbandonare la casa (Di domenica 20 dicembre 2020) L'influencer ha espresso la sua volontà di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. GF Vip: la decisione di Tommaso Zorzi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 20 dicembre 2020) L'influencer ha espresso la sua volontà diladel Grande Fratello Vip. GF Vip: la decisione di Tommaso Zorzi su Notizie.it.

nicolettam83 : Allora..per un eventuale ex concorrente che volesse rientrare ci vuole la quarantena,per gli ospiti? Non mi pare… - MiryanaBim : RT @ansiavera: #GFVIP la maledizione delle z0rpe che quando mandano un aereo firmato 0ppiners ad un concorrente poi quello vuole abbandon… - MiryanaBim : RT @laughsinpain: Dovete smettere di considerare 'Tommy' il vostro bff, è un concorrente di un reality, è normale affezionarsi, ma non lo c… - frachetwitta : RT @laughsinpain: Dovete smettere di considerare 'Tommy' il vostro bff, è un concorrente di un reality, è normale affezionarsi, ma non lo c… - fookinglosah23 : RT @laughsinpain: Dovete smettere di considerare 'Tommy' il vostro bff, è un concorrente di un reality, è normale affezionarsi, ma non lo c… -