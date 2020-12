Coronavirus: aumentano casi nuova variante in Europa. Interrotti i voli (Di domenica 20 dicembre 2020) Interrotti i voli in Europa con gran caos a causa della nuova variante del contagio da Coronavirus che mette in apprensione la popolazione. aeroporto (web source)nuova variante di Coronavirus con l’aumento di casi in tutta Europa che spaventa la popolazione soprattutto in vista del futuro. Questa è stata rintracciata in Inghilterra oltre che Olanda, Danimarca e Australia. Ecco quindi che ad affermarlo è la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, che riporta quindi come si stia diffondendo una mutazione del virus con la diffusione che è più veloce rispetto all’originale. Leggi qui —> Harry e Meghan senza freni: passeranno il Natale da soli Leggi qui —> Truffa delle Riffe ... Leggi su kronic (Di domenica 20 dicembre 2020)incon gran caos a causa delladel contagio dache mette in apprensione la popolazione. aeroporto (web source)dicon l’aumento diin tuttache spaventa la popolazione soprattutto in vista del futuro. Questa è stata rintracciata in Inghilterra oltre che Olanda, Danimarca e Australia. Ecco quindi che ad affermarlo è la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, che riporta quindi come si stia diffondendo una mutazione del virus con la diffusione che è più veloce rispetto all’originale. Leggi qui —> Harry e Meghan senza freni: passeranno il Natale da soli Leggi qui —> Truffa delle Riffe ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano Coronavirus Calabria, aumentano i pazienti in terapia intensiva Gazzetta del Sud - Edizione Calabria Speranza: "Il 'nuovo' virus è più veloce, ma non più letale"

Rischio che il virus mutato arrivi in Italia. 'Abbiamo già avviato la verifica delle sequenze genomiche. 'Stiamo lavorando ma non bisogna far passare il messaggio che le scuole siano state tutte chius ...

Coronavirus: 15.104 i nuovi positivi. Sono 352 i decessi in 24 ore

Il bollettino del Ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus sul territorio italiano. Sono 553 i decessi nelle ultime 24 ore ...

