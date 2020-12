Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 dicembre 2020)DEL 19 DICEMBREORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, PER DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E FLAMINIO; PER LAVORI URGENTI IN PIAZZA UNGHERIA, LE LINEE TRAM 3 E 19 SONO SOSTITUITE DA BUS NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-RISORGIMENTO NELLE DUE DIREZIONI; A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DELLA RETE ELETTRICA LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA DA BUS SULL’INTERA TRATTA; RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNANI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI, E SULLA CASILINA ...