Tu si que vales | l’album – l’appuntamento speciale con il meglio del programma su Canale 5

Questa sera torna l'appuntamento in prima serata con Tu si que vales, il programma d'intrattenimento di Canale 5 ormai giunto alla conclusione che però vuole intrattenere per un altro sabato i telespettatori con una puntata che racchiude il meglio del meglio, detto appunto l'album di Tu si que vales. L'appuntamento è per questa sera, sabato 19 dicembre, in prima serata sul Canale principale Mediaset. Prima di annunciare l'arrivo di uno speciale di Tu si que vales, Mediaset aveva in programma di mandare in onda in prima tv il film natalizio Natale a 5 stelle, pellicola distribuita e prodotta da Netflix.

Ultime Notizie dalla rete : que vales Tu sì que vales 2020, Il meglio di../ Diretta: risate ed emozioni con Maria De Filippi... Il Sussidiario.net Stasera in onda su Canale 5 l’Album dei ricordi di Tu si que vales

Sabato 19 dicembre andrà in onda su Canale 5 alle ore 21.20 il programma tv l’Album di Tu si que vales con il meglio della trasmissione. I protagonisti saranno come sempre i concorrenti che più ...

Gerry Scotti quanto guadagna? Tra gli stipendi più alti a Mediaset

Tra i volti più amati del piccolo schermo senza dubbio Gerry Scotti, conduttore televisivo e radiofonico. Ma quanto guadagna?

