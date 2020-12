"Sono rimasta chiusa fuori casa". Nella notte una disavventura per Elisabetta Gregoraci - (Di sabato 19 dicembre 2020) Carlo Lanna E Nella notte Elisabetta Gregoraci resta fuori casa e chiede aiuto a due ex compagni del GF. Il video diventa virale sui social E ora Elisabetta Gregoraci ride e si prende anche in giro da sola, nonostante la brutta avventura che ha vissuto durante la notte appena strascorsa. Tutto è bene quel che finisce bene, per fortuna. Ma quanto è successo dopo la diretta del Grande Fratello Vip ha lasciato i fan della Gregoraci stupiti ma anche molto divertiti. Tutto è stato registrato e condiviso su i suoi profili social. Niente di grave, perché tutto è stato risolto con la sua ironia e con l’aiuto dei vigili del fuoco. Ma andiamo con ordine. nodo 1909355 La disavventura è iniziata ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Carlo Lanna Erestae chiede aiuto a due ex compagni del GF. Il video diventa virale sui social E oraride e si prende anche in giro da sola, nonostante la brutta avventura che ha vissuto durante laappena strascorsa. Tutto è bene quel che finisce bene, per fortuna. Ma quanto è successo dopo la diretta del Grande Fratello Vip ha lasciato i fan dellastupiti ma anche molto divertiti. Tutto è stato registrato e condiviso su i suoi profili social. Niente di grave, perché tutto è stato risolto con la sua ironia e con l’aiuto dei vigili del fuoco. Ma andiamo con ordine. nodo 1909355 Laè iniziata ...

