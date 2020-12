Oroscopo Leone 2020 – Parola d’ordine: prudenza! (Di sabato 19 dicembre 2020) Secondo l’Oroscopo 2021 per te Leone l’anno comincerà in sordina. Durante i primi mesi , infatti, sarai infastidito da alcune insicurezze. Sarà importante adattarsi ai cambiamenti accaduti nei mesi scorsi. Dovrai usare la massima cautela, soprattutto con i soldi. Oroscopo 2021 – Amore Secondo l’Oroscopo 2021 dovrai avere particolare prudenza. Con Giove e Saturno contrari non si scherzerà e, tranne i mesi in cui Venere e Marte saranno favorevoli, avrai difficoltà di coppia per gran parte dell’anno. Oroscopo 2021 – Lavoro Si preannuncia un 2021 difficile anche sul fronte lavorativo. Dovresti provare a conservare ciò che hai già costruito, tenerti il vecchio lavoro e non cominciare nulla di nuovo. Nei mesi in cui Marte sarà in quadratura l’agitazione sarà così tanta che rischierai di prendere decisioni ... Leggi su giornal (Di sabato 19 dicembre 2020) Secondo l’2021 per tel’anno comincerà in sordina. Durante i primi mesi , infatti, sarai infastidito da alcune insicurezze. Sarà importante adattarsi ai cambiamenti accaduti nei mesi scorsi. Dovrai usare la massima cautela, soprattutto con i soldi.2021 – Amore Secondo l’2021 dovrai avere particolare prudenza. Con Giove e Saturno contrari non si scherzerà e, tranne i mesi in cui Venere e Marte saranno favorevoli, avrai difficoltà di coppia per gran parte dell’anno.2021 – Lavoro Si preannuncia un 2021 difficile anche sul fronte lavorativo. Dovresti provare a conservare ciò che hai già costruito, tenerti il vecchio lavoro e non cominciare nulla di nuovo. Nei mesi in cui Marte sarà in quadratura l’agitazione sarà così tanta che rischierai di prendere decisioni ...

