L' ospedale di Olbia quinto in Sardegna per numero di ricoveri infarto miocardico acuto

AnsaSardegna : Olbia,mini reparto in prefabbricato con 5 posti letto. Allestito davanti all'ospedale Giovanni Palo II, via i tendo… - TgrSardegna : RT @TgrRai: #Coronavirus, dopo contagi chiude il pronto soccorso dell'ospedale San Martino di #Oristano, stop anche a positivi e test a pe… - TgrRai : #Coronavirus, dopo contagi chiude il pronto soccorso dell'ospedale San Martino di #Oristano, stop anche a positivi… -

Ultime Notizie dalla rete : ospedale Olbia

Gallura Oggi

Nasce in Sardegna il Cor.Sa, la Centrale operativa per il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali previste nel piano regionale dell'emergenza Covid-19. (ANSA) ...La classifica degli ospedali in Sardegna. L’ospedale San Giovanni Paolo II di Olbia al quinto posto per numero di ricoveri per infarto miocardico acuto in ...