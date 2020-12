I sauditi scrivono che Conte e Di Maio hanno pagato un riscatto | urge risposta dell’Italia

(Di sabato 19 dicembre 2020)smentita. Il sospetto che i pescatori di Mazara del Vallo fossero stati rilasciati da Khalifa Haftar in cambio di qualcosa di più di un inutile incontro con Giuseppeviene ora confermato da una fonte intrigante: dal giornale del fratello del reggente saudita Mohammed bin Salman, che è il burattinaio che regge i fili ai quali sono legati gli arti dello stesso Khalifa Haftar che sopravvive solo grazie ai suoi finanziamenti. Insomma da una sorta di Pravda ufficiosa del regime saudita. Asharq al Awsat, il quotidiano saudita edito a Londra (duecentomila copie vendute in 12 paesi), sostiene infatti che per liberare i pescatori di Mazara del Vallo Haftar ha ottenuto dall’Italia quello che ha sempre richiesto: la liberazione di quelli che lui definisce «quattro calciatori» ma che in realtà sono quattro trafficanti libici di carne umana, già ...

Obbligatorio il test PCR senza il quale non si sale in aereo e ancora meno si sbarca in Arabia Saudita, ma i laboratori indicati per farlo sono chiusi per ferie!L’organo ufficioso del regime saudita, da cui dipende il generale libico Haftar, ha scritto che il governo ha rilasciato quattro scafisti in cambio dei pescatori di Mazara. Non sappiamo se sia vero o ...