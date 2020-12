FIFA 21: SBC Adama Traore Freeze – Requisiti e Soluzioni (Di sabato 19 dicembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versione Freeze di Adama Traore per la modalità FIFA 21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata in occasione dell’inedito evento Freeze. Potete riscattare la carta Freeze del difensore ( Il ruolo è stato modificato ) spagnolo del Wolverhampton completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21. Requisiti SBC Adama Traore Freeze Wolves Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Wolves Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) O FUT Champions Valutazione squadra min.: 83 Intesa di squadra min.: 80 Premier League Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Premier League Valutazione squadra ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 19 dicembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata in occasione dell’inedito evento. Potete riscattare la cartadel difensore ( Il ruolo è stato modificato ) spagnolo del Wolverhampton completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21.SBCWolves Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Wolves Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) O FUT Champions Valutazione squadra min.: 83 Intesa di squadra min.: 80 Premier League Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Premier League Valutazione squadra ...

