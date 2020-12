Bob, Francesco Friedrich domina ancora a Igls e scappa in classifica generale! Lontani gli azzurri (Di sabato 19 dicembre 2020) Francesco Friedrich. Sempre Francesco Friedrich. Il tedesco, infatti, domina anche la prima prova del secondo weekend di gare di Igls (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di bob 2020-2021 e ormai è ad un passo dalla Sfera di Cristallo. Sulla pista austriaca il trentenne nativo di Pirna centra la quarantaquattresima vittoria della carriera, la trentaduesima nel bob a 2. Come spesso capita, anche oggi non c’è stata storia. Francesco Friedrich, infatti, ha fatto segnare il miglior crono in entrambe le manche, 51.04 nella prima e 51.15 nella seconda, per un tempo complessivo di 1:42.19. Alle sue spalle, a 68 centesimi, il lettone Oskars Kibermanis (51.47 e 51.40) mentre completa il podio (era secondo dopo la prima discesa) il tedesco Johannes Lochner ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020). Sempre. Il tedesco, infatti,anche la prima prova del secondo weekend di gare di(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di bob 2020-2021 e ormai è ad un passo dalla Sfera di Cristallo. Sulla pista austriaca il trentenne nativo di Pirna centra la quarantaquattresima vittoria della carriera, la trentaduesima nel bob a 2. Come spesso capita, anche oggi non c’è stata storia., infatti, ha fatto segnare il miglior crono in entrambe le manche, 51.04 nella prima e 51.15 nella seconda, per un tempo complessivo di 1:42.19. Alle sue spalle, a 68 centesimi, il lettone Oskars Kibermanis (51.47 e 51.40) mentre completa il podio (era secondo dopo la prima discesa) il tedesco Johannes Lochner ...

