Sprint Biathlon: tripletta norvegese anche tra le donne. Wierer decima (Di venerdì 18 dicembre 2020) Geograficamente austriaca ma da questo weekend anche un po' norvegese: la Hochfilzen del Biathlon dominata da un solo Paese. Prima il poker della squadra maschile , poi sempre nella Sprint la ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Geograficamente austriaca ma da questo weekendun po': la Hochfilzen deldominata da un solo Paese. Prima il poker della squadra maschile , poi sempre nellala ...

sportface2016 : #Biathlon, classifica Coppa del Mondo femminile 2020/2021 dopo sprint #Hochfilzen 2 - sportface2016 : #Biathlon, risultati sprint femminile #Hochfilzen 2 2020: vince #Eckhoff, decima #Wierer - DanieleRaponi : #Eckhoff ???? 1 vince la 7.5 km sprint #Hochfilzen #Tandrevold ???? 0 2ª #Roeiseland ???? 1 3ª #Wierer???? 1 10ª #Vittozzi… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen: al via la quarta Sprint femminile della stagione, tre le azzurre in gara #biathlon #18Dicembre https://… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen: al via la quarta Sprint femminile della stagione, tre le azzurre in gara #biathlon #18Dicembre… -