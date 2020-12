Il weekend del grande esodo: 200mila persone via da Milano prima dei divieti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ultimo weekend prima di Natale e soprattutto prima del divieto di spostamenti tra regioni diverse, anche quelle in fascia gialla, che scatterà a partire dal 21 dicembre. Per molti cittadini che abitano in Lombardia solo per lavoro sono quindi anche gli ultimi giorni poter tornare nei propri luoghi di origine e incontrare i loro cari, nonostante i dubbi ancora presenti su cosa deciderà il governo su cenoni e pranzi. La grande fuga Si tratta di 200mila persone che lasceranno Milano, “in fuga” per tornare a casa e raggiungere le proprie famiglie: considerati i rischi per la pandemia sono numeri elevati, ma comunque molto inferiori rispetto a quelli dello scorso anno. Code per gli aerei All’aeroporto di Malpensa questa mattina erano centinaia le persone in ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ultimodi Natale e soprattuttodel divieto di spostamenti tra regioni diverse, anche quelle in fascia gialla, che scatterà a partire dal 21 dicembre. Per molti cittadini che abitano in Lombardia solo per lavoro sono quindi anche gli ultimi giorni poter tornare nei propri luoghi di origine e incontrare i loro cari, nonostante i dubbi ancora presenti su cosa deciderà il governo su cenoni e pranzi. Lafuga Si tratta diche lasceranno, “in fuga” per tornare a casa e raggiungere le proprie famiglie: considerati i rischi per la pandemia sono numeri elevati, ma comunque molto inferiori rispetto a quelli dello scorso anno. Code per gli aerei All’aeroporto di Malpensa questa mattina erano centinaia lein ...

