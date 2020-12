Il finale di The Mandalorian 2 lancia la terza stagione e cita un classico di Star Wars (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il finale di The Mandalorian 2 chiude (almeno per il momento) le avventure di Mando e il Bambino. Una seconda stagione decisamente migliore della prima, più introduttiva, che getta le basi per un universo ancora più grande da esplorare. È chiaro che i minuti conclusivi dell’ottavo episodio sono quelli che anticipano una terza stagione – confermata e attualmente in via di sviluppo – in cui ogni cosa cambierà. The Mandalorian è la storia di Din Djarin, un cacciatore di taglie che accetta un’improbabile missione: scortare un “bottino”, comunemente chiamato baby Yoda, a un cliente. Basta poco affinché Mando si affezioni al piccolo e fa di tutto per proteggerlo e riportarlo alla sua specie. Il viaggio tra i due, moderni padre e figlio, ci commuove fin dal primo istante; Mando sembra ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ildi The2 chiude (almeno per il momento) le avventure di Mando e il Bambino. Una secondadecisamente migliore della prima, più introduttiva, che getta le basi per un universo ancora più grande da esplorare. È chiaro che i minuti conclusivi dell’ottavo episodio sono quelli che anticipano una– confermata e attualmente in via di sviluppo – in cui ogni cosa cambierà. Theè la storia di Din Djarin, un cacciatore di taglie che accetta un’improbabile missione: scortare un “bottino”, comunemente chiamato baby Yoda, a un cliente. Basta poco affinché Mando si affezioni al piccolo e fa di tutto per proteggerlo e riportarlo alla sua specie. Il viaggio tra i due, moderni padre e figlio, ci commuove fin dal primo istante; Mando sembra ...

