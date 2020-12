Il cous cous è patrimonio Unesco, la ricetta per prepararlo alla trapanese (Di venerdì 18 dicembre 2020) Poche cose nel recente passato sono riuscite a mettere d'accordo tutti i Paesi del Maghreb. A parte il cous cous, che proprio in questi giorni è stato iscritto ufficialmente nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, in seguito a una domanda congiunta di Algeria, Marocco, Mauritania e Tunisia. Un riconoscimento meritatissimo per il più popolare piatto di tutta l'Africa del Nord, tradizionalmente a base di semola o di grano duro, e quindi accompagnata da verdure, carne o pesce. Il tutto senza lesinare con spezie & co. L'origine di questa specialità si perde nella notte dei tempi, ed è per questo che la sua paternità è spesso fonte di discussioni accesissime tra le varie nazioni. Per evitare campanilismi culinari, dunque, la nota dell'Unesco ha ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Poche cose nel recente passato sono riuscite a mettere d'accordo tutti i Paesi del Maghreb. A parte il, che proprio in questi giorni è stato iscritto ufficialmente nella lista delculturale immateriale dell', in seguito a una domanda congiunta di Algeria, Marocco, Mauritania e Tunisia. Un riconoscimento meritatissimo per il più popolare piatto di tutta l'Africa del Nord, tradizionalmente a base di semola o di grano duro, e quindi accompagnata da verdure, carne o pesce. Il tutto senza lesinare con spezie & co. L'origine di questa specialità si perde nella notte dei tempi, ed è per questo che la sua paternità è spesso fonte di discussioni accesissime tra le varie nazioni. Per evitare campanilismi culinari, dunque, la nota dell'ha ...

FILIPPOLAMANTIA : RT @VirginRadioIT: A @RevolverShow c'è in collegamento telefonico il nostro amico @FILIPPOLAMANTIA per parlare di cous-cous che è diventato… - VirginRadioIT : A @RevolverShow c'è in collegamento telefonico il nostro amico @FILIPPOLAMANTIA per parlare di cous-cous che è dive… - MatildeScordo : uff io e mia sorella abbiamo una voglia di chiedere a nonna di fare il makroudh, lablabi e cous cous - coralalia : tutto l'aeroporto è pervaso da uno strano odore di cous cous - marcodelmastro : Un presepe riciclato per un Natale diverso. Terza parte: legnetti, foglie, e aromi dalla cucina… -