Freud' s Bones | il punta e clicca italiano si aggiudica la vittoria della prima edizione di Red Bull Indie Forge

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 18 dicembre 2020) La scena italiana degli sviluppatori di videogiochi è in forte fermento nell'ultimo periodo, con tanti giovani creativi pronti a concretizzare la propria idea. Proprio per questo motivo, attraverso un comunicato stampa, Redha scelto di offrire il proprio contributo per mettere le ali al settore con un'iniziativa a supporto di progetti videoludici innovativi realizzati da studi di sviluppo indipendenti e di talento. Il Redha appena eletto il vincitore, incoronando l'originale's, il videogiocoispirato dalle tormentate vicende esistenziali del fondatorepsicoanalisi Sigmund, realizzato ...