**Coronavirus: governo conferma sì a visite di 2 non conviventi a parenti stretti** (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Come anticipato dall'Adnkronos, il governo ha confermato la possibilità, nel periodo delle feste, di spostarsi per far visita ai parenti più stretti. La deroga però riguarda solo due persone. Inoltre, viene confermato che sono esclusi dal conteggio gli under 14. Questo comporterà anche una piccola concessione sulla possibilità di vedere i nonni. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Come anticipato dall'Adnkronos, ilhato la possibilità, nel periodo delle feste, di spostarsi per far visita aipiù stretti. La deroga però riguarda solo due persone. Inoltre, vieneto che sono esclusi dal conteggio gli under 14. Questo comporterà anche una piccola concessione sulla possibilità di vedere i nonni.

Antonio_Tajani : Il virus non si ferma per aspettare i litigi tra la maggioranza. Il #coronavirus è un nemico subdolo che continua… - riotta : Manca in Italia alcuna strategia sul #coronavirus malgrado le stragi arranchiamo tra mezze misure, cessioni alle l… - lorepregliasco : I negozi sono aperti. Le regioni in zona gialla. Pochi giorni fa il governo parlava di allentare i divieti alla mob… - lupodelta : RT @francescatotolo: Nonostante l'emergenza #coronavirus e la connessa crisi economica, il governo #Conte ha permesso a 33.312 #migranti di… - ant_ior : Scommetto 5 euro su assembramenti massicci tra il 28 e il 30.... #coronavirus #conte #governo #Natale #lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus governo Coronavirus: attesa per le decisioni del Governo di domani riguardo a chiusure e classificazione delle Regioni Ufficio Stampa Berna ha deciso: bar e ristoranti chiusi per un mese

Il Consiglio federale ha introdotto nuove misure in vista delle festività natalizie per frenare la crescita dei contagi: stretta anche su impianti sportivi, ...

Coronavirus, prorogate le misure per il lavoro ridotto

Vista la situazione epidemiologica, Berna ha portato al 31 marzo 2021 la scadenza delle misure prese per aiutare economia e lavoratori ...

Il Consiglio federale ha introdotto nuove misure in vista delle festività natalizie per frenare la crescita dei contagi: stretta anche su impianti sportivi, ...Vista la situazione epidemiologica, Berna ha portato al 31 marzo 2021 la scadenza delle misure prese per aiutare economia e lavoratori ...