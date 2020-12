Champions League, su Amazon le 16 migliori partite del mercoledì dal 2021/22 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Amazon annuncia l'acquisizione dei diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della Uefa Champions League, oltre che della prestigiosa Supercoppa Uefa, per tre stagioni a partire dal 2021/22. Le migliori partite del mercoledì vedranno sempre una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali. Leggi su digital-news (Di venerdì 18 dicembre 2020)annuncia l'acquisizione dei diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle 16delsera della Uefa, oltre che della prestigiosa Supercoppa Uefa, per tre stagioni a partire dal/22. Ledelvedranno sempre una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali.

