Napoli, tegola Mertens: diffuso l’esito degli esami, 2020 già finito per l’attaccante (Di giovedì 17 dicembre 2020) Finisce qui il 2020 di Dries Mertens.tegola per il Napoli di Rino Gattuso, costretto a fare i conti con lo stop di Dries Mertens. Il calciatore, sostituito ieri durante Inter-Napoli per infortunio, è stato sottoposto questa mattina - presso la Clinica Pineta Grande - ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. A riportarlo è il sito ufficiale del Napoli tramite un comunicato diffuso nel pomeriggio.Il belga, che verrà sottoposto a nuovi esami strumentali tra tre settimane, salterà dunque le sfide a Lazio e Torino per poi tornare a disposizione di Rino Gattuso a partite dal 2021. Mertens, nel frattempo ha già ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 dicembre 2020) Finisce qui ildi Driesper ildi Rino Gattuso, costretto a fare i conti con lo stop di Dries. Il calciatore, sostituito ieri durante Inter-per infortunio, è stato sottoposto questa mattina - presso la Clinica Pineta Grande - ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. A riportarlo è il sito ufficiale deltramite un comunicatonel pomeriggio.Il belga, che verrà sottoposto a nuovistrumentali tra tre settimane, salterà dunque le sfide a Lazio e Torino per poi tornare a disposizione di Rino Gattuso a partite dal 2021., nel frattempo ha già ...

