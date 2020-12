“Liberi i pescatori di Mazzara Del Vallo”: l’annuncio di Conte e Di Maio (Di giovedì 17 dicembre 2020) I pescatori di Mazzara del Vallo, che erano bloccati in Libia dallo scorso settembre, ora sono Liberi. Arriva l’annuncio di Giuseppe Conte e Di Maio. Commozione e sollievo per i familiari delle persone coinvolte. I pescatori di Mazzara del Vallo, trattenuti in Libia, ora sono Liberi. Lo annunciano il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ididel, che erano bloccati in Libia dallo scorso settembre, ora sono. Arrivadi Giuseppee Di. Commozione e sollievo per i familiari delle persone coinvolte. Ididel, trattenuti in Libia, ora sono. Lo annunciano il Presidente del Consiglio Giuseppee L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

luigidimaio : I NOSTRI PESCATORI SONO LIBERI. ?? - matteosalvinimi : #Pescatori finalmente liberi! Ora la notizia è ufficiale, la aspettavamo da 108 giorni. Un abbraccio alle famiglie… - M5S_Europa : Liberi! I pescatori di Mazara del Vallo, in carcere in Libia da 108 giorni, sono stati scarcerati. La notizia è del… - TOSADORIDANIELA : RT @luigidimaio: I NOSTRI PESCATORI SONO LIBERI. ?? - WillyCoyote6 : RT @maurorotelli: La Turchia ci mette 5gg, noi dopo 108 facciamo passerelle in #Libia, spacciando il fallimento per un risultato.Tutto insc… -