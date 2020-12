Incidente sulla pista di cross, Sebastian Fortini muore a 17 anni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Incidente sulla pista di cross mentre si stava allenando, Sebastian Fortini è morto a 17 anni: era una delle migliori promesse Una pista che conosceve benissimo perché la usava per allanersi. Ma oggi è stata fatale per Sebastian Fortini, 17 anni e uno dei migliori talenti del motocross lombardo. Mel primo pomeriggio stava girando su L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020)dimentre si stava allenando,è morto a 17: era una delle migliori promesse Unache conosceve benissimo perché la usava per allanersi. Ma oggi è stata fatale per, 17e uno dei migliori talenti del motolombardo. Mel primo pomeriggio stava girando su L'articolo proviene da Inews.it.

