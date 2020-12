Il parere del Cts al governo sulla necessità di un lockdown a Natale

Leggi su agi

(Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - "Siamo molto preoccupati per le prossime settimane natalizie perché sappiamo quali possono essere i potenziali rischi d'incontro e convivialità tra le famiglie". Così Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in collegamento con la trasmissione di Canale 5, "Mattino Cinque", in merito alla situazione sanitaria in corso alla vigilia delle Feste dinel nostro Paese. "Il Comitato tecnico scientifico ha fatto una fotografia precisa dal punto di vista clinico, medico ed epidemiologico della situazione attuale che ci dice che i due mesi passati con rigore e disciplina nell'esecuzioni delle ordinanze dei decreti del Presidente del Consiglio hanno contribuito a ridurre la curva, benché la riduzione sia molto lenta, ma che siamo ancora lontani dalla soglia di sicurezza", ha spiegato. Per Miozzo, "questi rischi contribuiranno, se non stiamo ...