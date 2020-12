Grande Fratello, Veronica Nardi attacca l’ex Filippo Naridi: ”Mi ha costretta ad abortire” (Di giovedì 17 dicembre 2020) l’ex concorrente del Grande Fratello, Veronica Graf, ha attaccato il suo ex Filippo Nardi. La ragazza ha svelato, in un’intervista per ”Nuovo”, di essere anche rimasta incinta. Lui, però, avrebbe chiesto, con enorme freddezza, di abortire. Per la donna è stato un vero dramma, tanto da spingerle a dichiarare: “Filippo mi ha rovinato la vita L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020)concorrente delGraf, hato il suo ex. La ragazza ha svelato, in un’intervista per ”Nuovo”, di essere anche rimasta incinta. Lui, però, avrebbe chiesto, con enorme freddezza, di. Per la donna è stato un vero dramma, tanto da spingerle a dichiarare: “mi ha rovinato la vita L'articolo

