Fake news, ecco l’algoritmo in grado di prevedere gli utenti social che le condivideranno (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alcuni ricercatori dell’Università di Sheffield hanno sviluppato un sistema di intelligenza artificiale in grado di rilevare quali utenti dei social media diffonderanno disinformazione con maggior probabilità, prima ancora che lo facciano effettivamente. Stando alle scoperte del team infatti gli utenti Twitter che condividono contenuti da fonti inaffidabili per lo più twittano di politica o religione, mentre quelli che ripubblicano fonti affidabili twittano di più sulle loro vite personali. Il team ha riportato i risultati dopo aver analizzato più di 1 milione di tweet da circa 6.200 utenti di Twitter. I ricercatori inizialmente hanno raccolto post da un elenco di account Twitter, che erano stati classificati come affidabili o ingannevoli in quattro categorie: satira, propaganda, bufala e clickbait, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alcuni ricercatori dell’Università di Sheffield hanno sviluppato un sistema di intelligenza artificiale indi rilevare qualideimedia diffonderanno disinformazione con maggior probabilità, prima ancora che lo facciano effettivamente. Stando alle scoperte del team infatti gliTwitter che condividono contenuti da fonti inaffidabili per lo più twittano di politica o religione, mentre quelli che ripubblicano fonti affidabili twittano di più sulle loro vite personali. Il team ha riportato i risultati dopo aver analizzato più di 1 milione di tweet da circa 6.200di Twitter. I ricercatori inizialmente hanno raccolto post da un elenco di account Twitter, che erano stati classificati come affidabili o ingannevoli in quattro categorie: satira, propaganda, bufala e clickbait, ...

lucianonobili : Esiste un limite alle menzogne del #M5S? Gli anni del governo di @matteorenzi sono quelli in cui la spesa sanitaria… - luigidimaio : Oggi ancora fake news su di me, evidentemente qualcuno semina zizzania, quindi voglio essere chiaro: è fuori dal mo… - lauraboldrini : Bene hanno fatto @BeppeSala e @giorgio_gori. Indegna la campagna su #RU486 di Pro Vita. L'appello è rivolto a tut… - clikservernet : Fake news, ecco l’algoritmo in grado di prevedere gli utenti social che le condivideranno - generacomplotti : RT @dividauria1: MA QUI DICONO CHE MONTE RITORNERÀ NELLA CASA , SPERO CHE SIA UNA FAKE NEWS SENNÔ ESCO PAZZA VO GIUR #prelemi #gfvip #franc… -

Ultime Notizie dalla rete : Fake news Disinformazione, quel legame nascosto tra la propaganda per Trump e le fake news sul covid la Repubblica Twitter e vaccini COVID-19: parte la lotta alle fake news. Addio ai Quote Tweet

Twitter ha annunciato una serie di iniziative volte a scongiurare la diffusione delle fake news sul tema vaccini COVID-19.

Barbara d'Urso fa chiarezza sulla sua presunta discesa in politica

Barbara d'Urso interviene su Instagram per fare chiarezza sulla sua presunta discesa in politica. “Volevo tranquillizzarvi: io non scendo in politica, almeno non adesso magari fra qualche anno”.

Twitter ha annunciato una serie di iniziative volte a scongiurare la diffusione delle fake news sul tema vaccini COVID-19.Barbara d'Urso interviene su Instagram per fare chiarezza sulla sua presunta discesa in politica. “Volevo tranquillizzarvi: io non scendo in politica, almeno non adesso magari fra qualche anno”.