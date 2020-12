Corpi trovati nelle valigie: il mistero dietro ai due coniugi scomparsi nel 2015 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono diventate 4 le valigie ritrovate vicino al carcere di Sollicciano, a Firenze, e contenenti i resti di un uomo e una donna che potrebbero essere presto identificati come due coniugi di origine albanese scomparsi nel 2015 da Firenze. Mentre la figlia della coppia, che risiede a Castelfiorentino, è stata sentita dagli inquirenti, si attende con ansia il risultato del Dna, che potrebbe confermare l’identità dei Corpi. Si tratta di un caso che solleva più di un interrogativo: i due Corpi sembrano appartenere a persone morte non più di un anno fa circa, e se fossero dunque della coppia di coniugi albanese occorrerebbe capire cosa è successo tra il momento della scomparsa ed il momento della morte. Di chi potrebbero essere i Corpi Sarebbero ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono diventate 4 leritrovate vicino al carcere di Sollicciano, a Firenze, e contenenti i resti di un uomo e una donna che potrebbero essere presto identificati come duedi origine albanesenelda Firenze. Mentre la figlia della coppia, che risiede a Castelfiorentino, è stata sentita dagli inquirenti, si attende con ansia il risultato del Dna, che potrebbe confermare l’identità dei. Si tratta di un caso che solleva più di un interrogativo: i duesembrano appartenere a persone morte non più di un anno fa circa, e se fossero dunque della coppia dialbanese occorrerebbe capire cosa è successo tra il momento della scomparsa ed il momento della morte. Di chi potrebbero essere iSarebbero ...

