Ultime Notizie dalla rete : Christian scende

RomaToday

Christian scende dall'auto in panne: viene investito e trascinato per metri. L'uomo, 41enne, si era fermato per un guasto ...Si chiamava Christian Ricci l'uomo investito questa mattina sulla via ... increduli per la tremenda tragedia che ha colpito il loro amico, sceso dalla macchina dopo che questa ha avuto un guasto e si ...