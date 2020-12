Spotify Down: l’app non funziona e scatena la furia dei clienti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Spotify ed il clamoroso Down di questa mattina: non è di certo passato inosservato tra gli utenti Già verso le 9:00 della giornata di oggi, Mercoledì 16 Dicembre, la famosissima App di streaming musicale è andata in Down ed ha lasciato una scia di clienti disperati. Ok l’app Poste Italiane che da giorni non funziona, passi anche l’app Io che ha problemi e non si riesce ad ottenere il cashback.. ma che non si tocchi la musica agli italiani! Scherzi a parte, milioni di utenti questa mattina hanno riscontrato problemi non da poco con l’applicazione di streaming musicale più famosa al mondo. Spotify è un servizio musicale che offre lo streaming on demand di vari brandi tra le più diverse case discografiche del mondo. ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 16 dicembre 2020)ed il clamorosodi questa mattina: non è di certo passato inosservato tra gli utenti Già verso le 9:00 della giornata di oggi, Mercoledì 16 Dicembre, la famosissima App di streaming musicale è andata ined ha lasciato una scia didisperati. OkPoste Italiane che da giorni non, passi ancheIo che ha problemi e non si riesce ad ottenere il cashback.. ma che non si tocchi la musica agli italiani! Scherzi a parte, milioni di utenti questa mattina hanno riscontrato problemi non da poco conlicazione di streaming musicale più famosa al mondo.è un servizio musicale che offre lo streaming on demand di vari brandi tra le più diverse case discografiche del mondo. ...

Affaritaliani : Impossibile ascoltare musica a partire dalle 9:30 #SpotifyDown #16dicembre - Eva_GB_ : RT @Corriere: Spotify down in Europa: malfunzionamenti sul servizio di musica in streaming - Asgard_Hydra : Spotify down oggi 16 Dicembre: il servizio di streaming musicale non funziona - Mar_moonriver : #SpotifyDown ma cosa sono tutti questi down, prima youtube poi tutto il google, adesso spotify. I need my music ?? - Asgard_Hydra : Spotify down, settimana nera per i servizi digitali | Risolto -