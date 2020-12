Perché il Riesling della Mosella piace così tanto?

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilè uno dei vini bianchi più pregiati al mondo: eccoe le enoteche dove si può comprare Tra i vini che vanno per la maggiore nel sempre più arrembante mercato del vino online in prima fila c’è una chicca estremamente elegante e raffinata come il… L'articolo Corriere Nazionale.